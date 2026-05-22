Meksikolaiselta urheilutoimittajalta vietiin kaikki kameroiden edessä. Katso video yltä.
Urheilukanavan tunnettu toimittaja ryöstettiin suorassa lähetyksessä, kun hän oli tekemässä lähetystä kentältä Meksikossa.
Tapauksesta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen Fox News ja brittiläinen The Sun.
Video näyttää, kun mies istuu autossaan ja puhuu tv-studion juontajalle naisten koripallosta etäyhteydellä. Yhtäkkiä ryöstäjä avaa auton oven ja lataa aseensa.
Juontaja tuijottaa ruutua naama valahtaneena samalla, kun toimittaja yrittää rauhoitella ryöstäjää, joka vaatii häntä tyhjentämään taskunsa.
Toimittajalta vietiin puhelin, lompakko ja myös auto varastettiin. Hän selvisi vahingoittamattomana Morelosin kaupungissa kameraan tallentuneesta tapahtumaketjusta.
Videosta huolimatta pidätyksiä ei ole toistaiseksi tehty.