Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltain kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle.

Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa.

Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta.