Donald Trump ei ole vielä tarkastellut Iranin uutta ehdotusta, mutta ei silti usko sen olevan hyväksymiskelpoinen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hän aikoo tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta piakkoin.

Truth Social -sivustollaan julkaisemassa viestissä Trump sanoo, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä.

Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta.

Trump tyrmäsi perjantaina Iranin aiemman ehdotuksen.