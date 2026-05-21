Turkkilainen tuomioistuin on syrjäyttänyt pääoppositiopuolue CHP:n puheenjohtaja Özgür Özelin mitätöimällä puolueen 2023 puheenjohtajavaalin.
Päätöksen teki Ankaran tuomioistuin torstaina. Asiasta uutisoi muun muassa brittimedia The Guardian. Päätöstä pidetään uusimpana iskuna presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon vastustajille.
Özel on ollut näkyvä opposition keulahahmo presidentti Erdoğania vastaan. Hänen tilalleen määrättiin entinen puoluejohtaja Kemal Kılıçdaroğlu, joka hävisi Erdoğanille vuoden 2023 vaaleissa.
Özelin syrjäyttämä tuomioistuin on saanut laajaa kritiikkiä yrityksenä heikentää CHP:tä ja palauttaa johtoon henkilö, joka olisi myötämielisempi Erdoğanin hallinnolle.
Päätös ravisteli Turkin heikkoa taloutta keskellä pelkoja lisääntyvästä epävakaudesta. Istanbulin pörssissä kaupankäynti keskeytettiin hetkellisesti, kun osakekurssit laskivat 6 prosenttia.