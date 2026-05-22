Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viestipalvelu X:ssä.
Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä.
Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla.
Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä.
Torstaina maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa.