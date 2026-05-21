Vuoden museo 2026 -kilpailun voittajaksi on valittu Särestöniemi-museo Kittilästä. Voittaja julkistettiin Museogaalassa Hämeenlinnassa torstaina 21. toukokuuta 2026.

Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Palkinnon jakavat ICOM Suomi ja Museoliitto.

– Tunnustus todistaa, että taiteilija Reidar Särestöniemen perintöä vaaliva museo on museo, jolla on valtakunnallista merkitystä. Se antaa meille uusia mahdollisuuksia jakaa tietoa tästä arvokkaasta kulttuuriperinnöstä, joka meillä on täällä Lapissa, iloitsee Särestöniemi-museon museonjohtaja Anne Koskamo.

Koskamo pitää tunnustusta tärkeänä osoituksena toiminnasta.

– Se osoittaa, että olemme onnistuneet välittämään taiteilijalle tärkeitä asioita ja säilyttämään Särestön hengen, jonka ihmiset kokevat erityislaatuiseksi, Koskamo sanoo.