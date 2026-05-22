Luokkaretkikausi on kesäloman jo häämöttäessä kuumimmillaan.

Kyynämöisten koulun kuudesluokkalaiset saapuivat Uuraisilta kaksipäiväiselle retkelle pääkaupunkiseudun kohteisiin. Ohjelmassa oli makeistehdas, tiedekeskus ja eläintarha.

Pienessä kyläkoulussa luokkaretkirahat kerättiin oppilaiden ja vanhempien yhteistyönä.

Heti luokkaretken aluksi oppilaat saivat suut makeiksi Fazerin vierailukeskuksessa Vantaalla. Maistiaisten lisäksi päästiin tutustumaan muun muassa suklaan valmistukseen, kauraan ja terveelliseen ruokavalioon.

– Fazer oli varmasti suosikkikohde. Minä tosin odotan eniten automuseota, tunnustaa Ilmari Lahtinen.

Oppilaat ovat olleet mukana retkikohteiden valinnassa.

– Saatiin sanoa opelle, mihin me halutaan mennä. Olin myös mukana keräämässä rahaa. Myytiin Kiepin messuilla leivoksia, kertoo Iina Salmela.

Kyynämöisten koulun 6-luokkalaisten luokkaretkellä vierailtiin muun muassa Korkeasaaressa.

Rahat kerätään yhdessä

Kyläkoulun oppilaat pääsevät joka vuosi luokkaretkelle. Luokkaretkikassa on saatu aina kasaan oppilaiden ja vanhempien yhteistyöllä.

– Meidän Kyynämöisten kyläkoulussa on aivan mahtava vanhempaintoimikunta, joka on tukemassa tässä rahankeruussa järjestämällä tapahtumia ja leipomassa. Nyt oli tämmöinen puutarhatapahtuma, jossa he paistoivat lettuja ja meidän oppilaatkin oli sitten siinä mukana. Meidän kyläyhdistys järjestää myös joulutapahtuman, jossa myydään mokkapaloja peltitolkulla ja oppilaat leipovat koulussa niitä, kertoo Kyynämöisten koulun rehtori .