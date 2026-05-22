Puolassa järjestettiin sukellusshakin mestaruuskilpailut. Katso video yltä.
Shakin ja nyrkkeilyn yhdistävä laji, eli shakkinyrkkeily ja sen mestaruuskilpailut ovat keränneet kulttimainetta jo vuodesta 2003.
Nyt Puolassa järjestettiin kuitenkin vedenalaisen shakin mestaruuskilpailut, josta yritetään luoda lajille haastajaa.
Hybridilajissa pelaajat pidättävät hengitystään ja sukeltavat pelatakseen uima-altaan pohjalla. Jokainen siirto on tehtävä yhden sukelluksen aikana.
Ottelut pelataan mittatilaustyönä valmistetuilla, painotetuilla ja magneettisilla laudoilla.
Liettualainen shakin suurmestari Paulius Pultinevicius ja puolalainen Anna Andrzejewska kruunattiin vuoden 2026 sukellusshakin maailmanmestareiksi sunnuntaina.
Maailmanmestaruuskilpailuissa oli mukana 62 pelaajaa ympäri maailmaa.
