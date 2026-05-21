MM-isäntämaa Sveitsi on voittanut nyt kaikki viisi otteluaan. Riku Brander tulkitsi torstain voitossa yhden tilanteen ensin väärin maaliksi.
Jääkiekon miesten MM-kilpailuja isännöivä Sveitsi on pelannut tähän mennessä kaikki viisi turnausotteluaan tahrattomasti.
Käkikellomaa nujersi torstai-illan myöhäismatsissa Zürichissä lohkojumbo Ison-Britannian 4–1.
Nino Niederreiter viimeisteli Sveitsille ottelun ensimmäisen ja viimeisen maalin. Nico Hischier sekä Simon Knak osuivat isännistä välissä toisessa erässä. Joshua Waller teki Ison-Britannian ainokaisen.
Ennen Niederreiterin päätösosumaa suomalainen päätuomari Riku Brander näytti kolmannessa erässä, että Sveitsi olisi jo tehnyt yhden maalin. Timo Meierin laukaus kimposi kuitenkin todellisuudessa tolpasta pois käymättä maaliviivan yli.
Tilanne päädyttiin tarkistamaan videolta, ja kun kävi kuulutetusti ilmi, ettei tilanne ollutkaan maali, sveitsiläisyleisö buuasi äänekkäästi.