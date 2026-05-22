Putinin Suomi-puheen voi Venäjä-tuntijan mukaan tulkita kahdella tavalla. Molemmat vaihtoehdot ovat huonoja.

En edes muista, mitä Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta kysyttiin ennen kuin hän alkoi paasata Suomesta, sanoo ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja ja Venäjä-asiantuntija Arkady Moshes.

Putinin mukaan Suomi toivoi Natoon liittymisen "romahduttavan" Venäjän, minkä Suomi voisi hyödyntää. Putin väitti Suomen havittelevan Karjalaa takaisin.

– Tekisin tässä erään tietyn eleen ja sanoisin jotakin muutakin, mutta koska olen kulttuuripääkaupungista (Pietarista) kotoisin, pidättäydyn siitä, Putin lausui aiemmin toukokuussa.

Se, että Moshes unohti, mitä Putinilta kysymyksen, ei ole yllättävää. Kysymyksessä nimittäin ei mainittu Suomea tai suomalaisia.

Venäläislehti Izvestijan toimittaja alusti kysymystään sanomalla Euroopan painostavan Venäjää, "yrittävän kirjoittaa historiaa uudelleen" ja pyrkivän pyyhkimään pois Neuvostoliiton roolin toisessa maailmansodassa.

Varsinainen kysymys kuului seuraavasti: "Miten arvioitte tätä, jos niin voi sanoa, toimintaa? Ja mihin se voi johtaa Euroopan?"

Putinin vastaus kääntyi kohti Suomea virkkeen "miksi Suomi sitten liittyi Natoon?" saattelemana. Putinin puheenvuoro oli Moshesin mukaan uskomaton, hätkähdyttävä ja erittäin kiinnostava.

– Hän odotti koko lehdistötilaisuuden ja lopuksi puhui Suomesta. Jos hän uskoo sen, mitä hän Suomesta sanoo, se on huono asia. Jos hän vain haluaa luoda narratiivin, sekin on huono asia, Moshes arvioi.