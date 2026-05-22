Leijonien Jesse Puljujärvi joutui Latvia-pelissä vastustajan likaisen tempun kohteeksi.
Toisen erän päätyttyä Latvian puolustaja Kristaps Zile tirvaisi Puljujärveä poikittaisella mailalla kypärään. Ottelun päätuomari Seth MacFarlane oli tilanteessa aitiopaikalla ja Zile sai teostaan kahden minuutin rangaistuksen.
Likainen temppu tallentui myös tuomarikameraan.
– Tuo oli paha. Et voi iskeä häntä noin korkealle. Tiesit, mitä teit, MacFarlane jyrisi jäähystä purnanneelle Zilelle.
Katso tilanne ja tuomarikameran huippuhetket kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.