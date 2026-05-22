Moottoriurheilusarja Nascarin kuljettajalegenda Kyle Busch on kuollut vakavan sairastumisen seurauksena 41-vuotiaana.

Buschin perhe, hänen edustamansa Richard Childress Racing -talli ja Nascar-sarja vahvistivat kuoleman ja kertoivat, että Busch oli joutunut sairaalaan aiemmin tällä viikolla. Hänen sairaudestaan ei annettu lisätietoja.

– Hän oli tulisieluinen, intohimoinen sekä äärimmäisen taitava kuljettaja, joka välitti syvästi lajista ja sen faneista, Nascarin ja Buschin tiimin yhteisessä tiedotteessa todettiin.

Uutistoimisto AP kertoi, että Busch oli muuttunut reagoimattomaksi ajaessaan testiä kisasimulaattorissa Pohjois-Carolinassa keskiviikkona. Hänen oli viety hoitoon.

Busch voitti urallaan muun muassa kaksi Nascar-mestaruutta ja kaikkiaan 232 kisaa sarjan kolmessa eri huippuluokassa.

Buschia jää suremaan erityisesti hänen vaimonsa sekä 11- ja 4-vuotiaat lapset. Myös hänen isoveljensä Kurt Busch on yltänyt suurtekoihin Nascarissa.