Arabiliittolaisten pyyntö sai Trumpin lykkäämään uusia Iran-iskuja.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä.
Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita.
Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta.
10:10Iranin kriisi jumissa – miten pattitilanne voi ratketa?