Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä jatkaa tänään Sveitsin Genevessä neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta.
Kyseessä on helmikuun ensimmäisellä viikolla käynnistyneiden neuvottelujen toinen kierros. Epäsuorien neuvotteluiden välittäjänä toimii Oman.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi suuntasi jo sunnuntaina Sveitsiin.
Araghchi neuvottelee vierailunsa aikana myös Sveitsin ja Omanin edustajien sekä Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääsihteerin Rafael Grossin kanssa.
Neuvotteluja käydään kasvaneiden jännitteiden keskellä. Yhdysvallat on uhkaillut Irania sotilaallisilla toimilla Iranin hallinnon tukahdutettua aiemmin tänä vuonna mielenosoituksia väkivalloin.
Ihmisoikeusjärjestö HRANA:n mukaan laajoissa mielenosoituksissa kuoli noin 7 000 ihmistä. Lisäksi yli 50 000 ihmistä pidätettiin.