Vastaava rintakuva paljastettiin syksyllä Presidentinlinnassa ja se herätti keskustelua siitä, muistuttaako se malliaan.
Presidentti Sauli Niinistön rintakuva sijoitettiin Eduskuntatalon Valtiosaliin tiistaina.
Salissa ovat niiden presidenttien rintakuvat, jotka toimivat aikanaan eduskunnan puhemiehinä. Niinistö oli puhemiehenä vuosina 2007–2011.
Lue myös: Niinistön pronssiveistos kohautti: Tunnistatko muut presidentit heidän rintakuvistaan?
Sauli Niinistö toimi eduskunnan puhemiehenä vuosina 2007–2011 ja presidenttinä vuosina 2012–2024.Hanne Salonen / Eduskunta
Valtiosalissa olivat jo aiemmin esillä Kaarlo Juho Ståhlbergin, Lauri Kristian Relanderin, Pehr Evind Svinhufvudin, Kyösti Kallion ja Urho Kekkosen rintakuvat.
Niinistöä esittävän pronssisen rintakuvan on tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas. Vastaava teos paljastettiin viime marraskuussa Presidentinlinnassa ja se herätti tuoreeltaan keskustelua siitä, muistuttaako se malliaan.
Peltokangas on tehnyt myös Valtiosalissa olevan Relanderin rintakuvan.