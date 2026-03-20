Suomen elokuva-alan Jussi-palkinnot jaettiin 20. maaliskuuta.
Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkittiin Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta. Gaala järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa, ja sen juonsi Constantinos "Gogi" Mavromichalis.
Jossain on valo joka ei sammu palkittiin vuoden parhaana elokuvana. Lauri-Matti Parppei puolestaan sai pystit parhaasta käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja musiikista.
Elokuvan näyttelijät nappasivat myös Jussit. Samuel Kujala palkittiin parhaasta pääosasta. Anna Rosaliina Kauno sai pystin vuoden läpimurtoroolista.
Katso listaus voittajista:
Vuoden elokuva: Jossain on valo joka ei sammu – tuottaja Ilona Tolmunen / Elokuvatuotantoyhtiö Made
Vuoden ohjaus: Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden pääosa: Samuel Kujala – Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden sivuosa: Ville Tiihonen – 100 litraa sahtia
Vuoden ensamble: Pirjo Lonka, Elina Knihtilä – 100 litraa sahtia
Vuoden käsikirjoitus: Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden leikkaus: Markus Leppälä, Arthur Franck – The Helsinki Effect
Vuoden maskeeraussuunnittelu: Salla Yli-Luopa – Sisu 2
Vuoden pukusuunnittelu: Eugen Tamberg – Ei koskaan yksin
Betoni-Jussi: Juha "Jussi" Mäkelä
Juha "Jussi" Mäkelä palkittiin Betoni-Jussilla.Lehtikuva
Vuoden äänisuunnittelu: Juuso Oksala, Yngve Leidulv Saetre – Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden musiikki: Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden lyhytelokuva: My Name is Hope – ohjaaja Sherwan Haji
Vuoden dokumenttielokuva: The Helsinki Effect – ohjaaja Arthur Franck, tuottajat Sandra Enkvist, Oskar Forstén, Arthur Franck / Polygraf
Vuoden lavastussuunnittelu: Vilja Katramo, Okku Rahikainen – Valitut
Vuoden visuaaliset tehosteet: Jussi Lehtiniemi – Sisu 2
Vuoden läpimurto: Anna Rosaliina Kauno – Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden kuvaus: Max Smeds – Orenda
Ensimmäistä kertaa jaetun Kansainvälinen läpimurto -palkinnon sai Sisu-elokuvien ohjaaja Jalmari Helander. Nordisk Film -palkinnon puolestaan nappasivat näyttelijät Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka.
Yleisön suosikkielokuvana palkittiin Cancel.