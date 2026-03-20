Sisä-Suomen poliisilaitos vastaanotti hätäkeskukselta väkivaltarikokseen liittyvän tehtävän hieman ennen iltayhdeksää tänään.
Ilmoituksen mukaan Sointulantiellä Valkeakoskella oli tapahtunut puukotus.
Paikalle saapui useita poliisipartioita ja ensihoitoyksiköitä. Ensihoito kuljetti yhden miehen sairaalaan.
Poliisi on ottanut kiinni useita epäiltyjä, joiden osuutta tekoon tutkitaan.
Poliisi tutkii tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.