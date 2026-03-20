Presidentti Alexander Stubb saapui jakamaan palkinnon Jussi-gaalaan.
Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkittiin Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta. Gaala järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa.
Illan aikana koettiin yllätys, kun lavalle nousi presidentti Alexander Stubb. Stubb jakoi palkinnon vuoden elokuvalle.
Hän kertoi lavalla, että mukana gaalassa ovat hänen isänsä Göran Stubb sekä tämän puoliso Pirkko Mannola.
– Tarinahan kertoo, että isä ja Pirkko rupesivat styylaamaan tasan kymmenen vuotta sitten Urheilugaalassa. Isä on nyt ensimmäistä kertaa Jussi-gaalassa, joten Pirkko on todennut, että Göran on kehityskelpoinen yksilö, Stubb vitsaili.
