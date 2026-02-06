Lehtitietojen mukaan presidentti Sauli Niinistöä kaavaillaan EU:n erityislähettilääksi palauttamaan suhteita Venäjään.

La Repubblica -lehden mukaan EU haluaa yrittää rakentaa uudelleen yhteyden Venäjän presidentti Vladimir Putiniin Ukrainan sodan lopettamiseksi.

La Repubblican mukaan Niinistö on ennakkosuosikki tehtävään.

Kyseessä vaikuttaisi olevan merkittävä muutos hyvin lyhyessä ajassa. Vain muutama viikko sitten Niinistöltä kysyttiin MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa, että voisiko hän ottaa roolia sillanrakentajana Euroopan ja Venäjän välillä, jos sitä tarjottaisiin.

– Ei minulle sitä kukaan tarjoa, eikä tässä iässä lähde enää uusiin vankkureihin, Niinistö totesi naurahtaen ohjelmaan haastattelussa 14. tammikuuta.

Niinistö peräänkuulutti kyseisessä haastatteluissa Euroopan vastuuta Ukraina-uvotteluissa. Niinistö totesi tuolloin, että Euroopan olisi syytä olla aktiivinen, jotta päätöksenteko ei jäisi vain suurvaltojen varaan.

La Repubblican mukaan EU:n erityislähettilään tehtävään halutaan vahva persoona, entinen valtion- tai hallituksen päämies, joka kykenee pitämään puolensa Venäjän johtajan kanssa.

Jutussa kirjoitetaan, että Suomella on pitkä historia tiukoistakin suhteista Venäjän kanssa. Lisäksi mainitaan Niinistön hyvä venäjän kielen taito ja perehtyneisyys puolustusasioihin.