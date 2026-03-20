Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkitaan Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta. Gaala järjestetään Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden elokuvaksi ovat ehdolla 100 litraa sahtia, Jossain on valo joka ei sammu, Sisu 2, Orenda sekä Valitut.

Gaalan juontaa Constantinos "Gogi" Mavromichalis ja se näytetään suorana MTV Katsomossa sekä MTV3-kanavalla kello 19.30 alkaen.

20.40 Eugen Tambergille Vuoden pukusuunnittelu -pysti

Krista Kosonen nousi lavalle jakamaan Vuoden pukusuunnittelu -palkinnon. Pystin vei Eugen Tamberg elokuvasta Ei koskaan yksin.

20.30 Betoni-Jussin saaja palkittu

Elämäntyöstä myönnettävällä Betoni-Jussilla palkittiin tänä vuonna elokuvaneuvos Juha "Jussi" Mäkelä.

20.20 Vuoden äänisuunnittelu palkittu

Myös vuoden äänisuunnittelun pysti meni Jossain on valo joka ei sammu -elokuvalle. Pystin nappasivat Juuso Oksala ja Yngve Leidulv Saetre.

20.15 Vuoden musiikki: Lauri-Matti Parppei

Jossain on valo joka ei sammu -elokuvan ohjannut Lauri-Matti Parppei alkittiin elokuvan musiikista.

20.06 Sherwan Hajiin ohjaama My Name is Hope palkittiin vuoden lyhytelokuvana.

20.03 Vuoden dokumenttielokuva on The Helsinki Effect

Vuoden dokumenttielokuvan pystin vei The Helsinki Effect. Dokumentin on ohjannut Arthur Franck, tuottanut Sandra Enkvist, Oskar Forstén sekä Arthur Franck / Polygraf.

19.58 Vilja Katramo ja Okku Rahikainen palkittiin lavastussuunnittelusta elokuvasta Valitut.

19.54 Vuoden visuaaliset tehosteet palkittu

Jussi Lehtiniemi nappasi pystin elokuvasta Sisu 2.

19.45 Orenda-elokuvan Max Smeds palkittiin parhaasta kuvauksesta.

19.44 Tuukka Temoselta arvoituksellinen kommentti elokuvan jatkosta

Mavromichalis haastatteli lavalla suosioon nousseen Cancel-elokuvan ohjannutta Tuukka Temosta. Temoselta kysyttiin nähdäänkö elokuvasta vielä toinen osa.

– Jos hittikaava on tehty, ei kai sitä kannata jättää käyttämättä, hän vastasi.

19.40 Illan ensimmäinen pysti on jaettu

Vuoden läpimurtoroolista palkittiin Anna Rosaliina Kauno, joka nähdään elokuvassa Jossain on valo joka ei sammu.

19.35 Gogin vitsit nousivat otsikoihin

Gaalaa toistamiseen juontava Gogi Mavromichalis vitsaili lavalla viime vuoden lähetyksen kirvoittamista otsikoista.

19.30 Gaala alkaa!

19:20 Punaisella matolla kävi kuhina

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa tähtiä ennakkoon gaalan punaisella matolla. Paikalle saapui näyttelijä Krista Kosonen, joka jakaa illan aikana kaksi palkintoa. Kosonen sai ensimmäisen Jussinsa pääosasta elokuvassa Kätilö. Vuonna 2018 hänet palkittiin Miami-elokuvasta.

Kosonen paljasti, että pystit ovat:

4:03 Krista Kosonen paljastaa, missä säilyttää Jussi-pystejään