Tilanne Lähi-idässä jatkuu jännitteisenä.
Israelin asevoimat on aloittanut iskujen aallon Iraniin. Asevoimat kertoi asiasta viestipalvelu Telegramissa varhain tänä aamuna.
Asevoimien mukaan iskut kohdistuvat Iranin hallinnon infrastruktuuriin Iranin pääkaupungissa Teheranissa.
Ennen uusia iskujaan Israel oli kertonut, että Iranista oli laukaistu useita ohjusaaltoja Israelia kohti.
Israelin asevoimat oli lausuntojensa perusteella havainnut ohjuksia laukaistun sekä myöhään torstai-iltana että perjantain vastaisena yönä.
Iskujen ei ole kerrottu aiheuttaneen henkilövahinkoja. Poliisi puolestaan raportoi vaurioista useissa kohteissa.
Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa Jerusalemin yllä useita kovaäänisiä räjähdyksiä, minkä lisäksi ilmahälytyssireenit olivat soineet ympäri kaupunkia.