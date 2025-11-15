Kaikista Suomen presidenteistä on tehty rintakuvat. Katso videolta, tunnistatko heidät teoksista.
Presidentti Sauli Niinistön perjantaina julkaistu rintakuva on herättänyt tunteita puolesta ja vastaan.
Joidenkin mielestä rosoinen pinta tuo arvokkuutta presidentilliseen teokseen, mutta monen mielestä siitä ei tunnista Niinistöä riittävän hyvin.
Kaikista Suomen presidenteistä on tehty rintakuvat, jotka ovat esillä Presidentinlinnan Atriumissa.
Katso videolta artikkelin alusta, tunnistaisitko muut aiemmat presidentit heidän rintakuvistaan.