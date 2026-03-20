Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 12/2026 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 49 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 2, 17, 21, 25 ja 30. Tähtinumeroiksi arvottiin 2 ja 6.

5+1-tuloksia oli pelattu kaksi, molemmat Saksassa. Rivien arvo on noin miljoona euroa.

5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta, ja niistä kaksi Suomesta, kertoo Veikkaus. Kaksi oli pelattu Saksassa ja yhdet Espanjassa ja Puolassa. Jokaisella rivillä voittaa noin 187 000 euroa.

Suomen voitot lähtivät turkulaiselle nettipelaajalle ja Jyväskylän Palokan Prismassa pelattuun viiden osuuden porukkapeliin. Kimppavoitossa jokaisen osuuden arvo on noin 37 400 euroa.