Pirjo Lonkan mukaan tilanne näyttelijöiden töiden saralla on todella vaikea.
Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkittiin Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta.
Toiseksi eniten Jussi-ehdokkuuksia, yhteensä kuusi, kahmi Teemu Nikin ohjaama 100 litraa sahtia. Elokuvan päätähdet Pirjo Lonka ja Elina Knihtilä kertoivat Seitsemän uutisten haastattelussa näyttelijöiden työtilanteesta.
Lonkan mukaan näyttelijöiden vaikea työtilanne on näkynyt vähän myös heidän elämässään.
– Tämä ala on siitä niin julma, että tällaisina aikoina, kun ruvetaan pelaamaan varman päälle rahan kanssa, niin siinä usein käy niin, että niillä, keillä jo on, niille annetaan, koska rahoittajat haluavat turvata sen, että katsojia tulisi. Ajat ovat todella haastavat, ja toivon, että työt jakautuisivat tasaisemmin, Lonka sanoi.