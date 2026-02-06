Euroopan unioni harkitsee presidentti Sauli Niinistöä erityislähettilään virkaan Venäjän suhteiden hoitamiseksi.
Mediatietojen mukaan erityislähettilään viran perustamisesta ovat keskustelleet Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa.
Aiheesta kirjoittaa Ria Novosti viitaten La Repubblica -lehden tietoihin.
Kokous asian tiimoilta järjestettiin Pariisissa. Lehden mukaan keskusteluissa on noussut esille useiden entisten pääministerien nimiä. Artikkelin mukaan kärkiehdokkaana on kuitenkin Niinistö.
Lehden mukaan erityislähettilään tehtävään harkitaan myös Saksan entistä liittokansleria Angela Merkeliä ja Euroopan keskuspankin entistä pääjohtajaa Mario Draghia.