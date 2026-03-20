Helsingin Jokerit voitti Kiekko-Vantaan Mestiksen välieräsarjan neljännessä ottelussa jatkoerässä maalein 3–2 ja marssi näin Mestiksen finaaleihin voitoin 4–0.
Jokerit aloitti maalinteon toisessa erässä. Runkosarjan pistepörssikuningas Alexander Forslund nappasi kiekon Kiekko-Vantaan Nooa Nymanilta ja nosti pelivälineen reppuun.
Päätöserässä Kiekko-Vantaa nousi jo kerran tasoihin, mutta Jokerit-kippari Saku Forsblom vei vierailijat taas johtoon. Vajaa kuusi minuuttia ennen päätössummeria Verneri Hellman venytti ratkaisun kuitenkin jatkoerään.
Jatkoerässä ratkaisijaksi nousi Jesse Liuksiala, joka vei maalillaan Jokerit voittoon ja Mestis-finaaliin otteluvoitoin 4–0.
Finaalipaikka on ensi kaudeksi SM-liigaan palaavalle Jokereille jo toinen perättäinen.
Jokerit kohtaa finaalissa Imatran Ketterän tai IPK:n. Ketterä johtaa välieräsarjaa otteluvoitoin 3–1.