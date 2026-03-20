Norjan supertähti Johannes Hösflot Kläbo hiihti voittoon maastohiihdon maailmancupin 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa Lake Placidissa.
Reilu viikko sitten Drammenin sprintissä rajusti kaatunut ja lievän aivotärähdyksen saanut Kläbo palasi kilpaladuille väkevästi hiihtämällä vakuuttavasti ykköseksi 14,7 sekunnin erolla Andreas Fjorden Reehen.
Norja nappasi kilpailusta viitoisvoiton.
Suomalaisittain kisa sujui vaisusti. Ville Ahonen sijoittui parhaana suomalaisena 20:nneksi jääden yli puolitoista minuuttia Kläbon voittoajasta.
Niko Anttola oli 29:s (+1.46,7), Lauri Vuorinen 33:s (+2.06,6) ja Emil Liekari 43:s (+2.35,3).
Maastohiihdon maailmancup jatkuu lauantaina vapaan hiihtotavan sprinteillä.