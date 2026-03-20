Puola tunnustaa EU-maissa solmitut mies- ja naisparien avioliitot. Asiasta päätti tänään Puolan korkein hallinto-oikeus, joka teki päätöksensä EU-tuomioistuimen aiemman tuomion pohjalta.

EU-tuomioistuin päätti marraskuussa, että toisessa EU-maassa solmittu avioliitto täytyy tunnustaa myös muissa EU-maissa.

Asian oli vienyt oikeuteen puolalainen miespari, joka oli solminut avioliiton Saksassa vuonna 2018. Kun he palasivat Puolaan, maan väestörekisteri ei hyväksynyt heidän avioliittoaan, koska Puolan perustuslaki ei tunnusta mies- ja naisparien liittoja.

Jyrkän katolisessa Puolassa avioliitto on määritelty miehen ja naisen väliseksi, mutta asiasta päättäneen tuomarin mukaan se ei estä tunnustamasta muualla EU:ssa solmittuja avioliittoja.

Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat, että puolalaiset mies- ja naisparit ovat solmineet ulkomailla 30 000–40 000 avioliittoa.