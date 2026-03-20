HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen koki joukkueensa pelanneen hermostuneesti KalPaa vastaan pelattavan pudotuspelisarjan avausottelussa.

HIFK joutui taipumaan hallitsevalle Suomen mestarille maalein 1–4. Helsinkiläiset joutuivat takaa-ajajiksi heti avauserässä, eivätkä kyenneet nousemaan KalPan rinnalle.

HIFK-luotsi Jokinen teki suojattiensa otteista heti erityisen huomion, joka osaltaan vaikutti joukkueen tappiolliseen pudotuspeliavaukseen.

– Vähän näkyi semmoinen hermostuneisuus meidän pelissämme. Unohdettiin, että tämä on kuitenkin vain jääkiekko-ottelu. Ehkä oman pään sisällä rakennettu jotain, että pelin taso olisi kovempaa tai muuta. Tämä oli normaalitasoinen hyvä jääkiekko-ottelu, Jokinen totesi lehdistötilaisuudessa.

Vaikka KalPa voittikin lopulta tuloksellisesti aika selvin numeroin, oli HIFK tilastojen valossa jopa vastustajaansa edellä. SM-liigan tilastoinnin mukaan maaliodottama merkittiin HIFK:n nimiin 2,50-2,20.

HIFK:n Hugo Alnefeltille merkittiin ottelussa vain 11 torjuntaa, kun KalPan Talyn Boyko joutui torjumaan 28 kertaa.

Pelkät tilastot eivät kuitenkaan aina riitä voittoon. Sen Jokinenkin myöntää.

– Meillä saattoi ehkä olla sellainen fiilis, että oltiin pelin päällä ensimmäiset kaksi erää. Puolustusvalmius. KalPa iski tosi hyvin vastaan ja teki kaksi suorahyökkäysmaalia. Yksi maali tuli omien täytössä. Meiltä heikko omien täyttö. Yksi alivoimalla, Jokinen listasi HIFK:n takaiskuja.

HIFK:lla oli ottelussa myös omat etsikkoaikansa. Avauserässä KalPan Hugo Gallet sai 5+20 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta, mutta HIFK ei kyennyt käyttämään viiden minuutin ylivoimaansa hyväkseen.

Kaiken kaikkiaan punapaidat tahkosivat ylivoimalla yhteensä 11 minuutin edestä – ilman maaliakaan. Kaiken kukkuraksi KalPa teki yhden maalin vielä alivoimalla.

– Taisimme 11 minuuttia pelata ylivoimaa. Noista pitäisi pystyä naulaamaan 1-2 maalia. Kyllä meillä jäi vähän piippuun. Hyvä tässä on se, että huomenna jatkuu. Pystymme parantamaan paljon, Jokinen vakuutti.

KalPa ja HIFK pelaavat lauantaina poikkeuksellisesti jälleen Kuopiossa, koska Helsingin jäähalli on varattu muuhun käyttöön.