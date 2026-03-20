KalPa ja Lukko aloittivat SM-liigan pudotuspelit voitokkaasti.

Hallitseva Suomen mestari KalPa sai sähäkän alun HIFK:ta vastaan pelattuun otteluun, kun Aleksi Klemetti maalasi reilussa kymmenessä minuutissa kahdesti.

Petrus Palmu kavensi lukemat 1–2:een vielä saman erän aikana, mutta enempää maaleja punapaitainen vierasjoukkue ei pystynyt tekemään, vaikka sille tarjottiin avauserässä viiden minuutin ylivoimakin Hugo Gallet'n lennettyä ulos päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Toisessa erässä Jaakko Lantta vei KalPan 3–1-johtoon alivoimalla.

KalPan ykkösketju Klemetti (2+1), Patrick Curry (1+2) ja Andreas Okany (0+3) huipensivat tehoiltansa päätöserässä, kun Curry naulasi loppulukemiksi 4–1.

Ottelusarja jatkuu poikkeuksellisesti lauantaina jälleen Kuopiossa, koska Helsingin jäähalli on muussa käytössä.

Myös Lukko nappasi avausvoittonsa pudotuspeleissä, kun HPK kaatui ottelusarjan avauspelissä maalein 2–1.

Lukon suurin sankari oli kaksi maalia tehnyt Aleksi Saarela.

Myös Joni Ortio pelasi raumalaisten tolppien välissä hienon ottelun venyen 23 torjuntaan.

Kim Saarinen torjui HPK:n maalilla 29 laukausta.

Ässien ja Kiekko-Espoon välinen ottelu eteni jatkoerään 3–3-tilanteessa. Ässät oli kolmannessa erässä vielä kahden maalin takaa-ajoasemassa, mutta porilaiset nousivat sitkeästi tasoihin.

Jatkoerässä ratkaisijaksi nousi Ässien Oskar Nilsson, joka täräytti voittomaalin ajassa 64.41.

JYPin ja Pelicansin ottelu puolestaan viivästyi toisessa erässä jääongelmien takia, mutta vierasjoukkue Pelicansia viivästys ei näyttänyt hidastavan.

Lahtelaiset hakivat Jyväskylästä ison vierasryöstön lyömällä JYPin 3–1.

Pelicansin Patrik Bartosak pelasi maalissa erinomaisen ottelun ja torjui 25 laukausta. Toisessa päässä Oskari Salmisella oli vaikeampi ilta ja torjuntoja kertyi vain kahdeksan.

Juttua päivitetty klo 21.26: Lisätty JYP-Pelicans-ottelun lopputulos.