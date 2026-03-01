Kolmiodraama-ohjelmasta tuttu Tinna kertoo MTV Uutisille olleensa synnytyksen jälkeen huonossa kunnossa repeämien ja tulehdusten vuoksi.
Kolmiodraama-ohjelman toisen kauden päätösjakso nähtiin torstaina MTV3-kanavalla.
Kaudella syntyi yllättävä pari, kun Tomin kumppaniehdokkaaksi saapunut Tinna ja Vilman kumppaniehdokkaaksi saapunut Tino ihastuivat toisiinsa ohjelman osallistujien yhteisbileissä. Juhlaillan päätteeksi kaksikko vietti yön toistensa kainalossa.
Lue myös: Kolmiodraama-pari herää samasta sängystä – aamulla alkaa kuulustelu
Tinnan ja Tinon elämä on mullistunut Kolmiodraama-kuvausten päättymisen jälkeen. Syyskuussa heidän onnensa täydentyi esikoislapsella.