Neuvottelut vain sumutusta? Asiantuntijat arvioivat, miksi Yhdysvallat päätti iskeä juuri nyt

Tinnan ja Tinon elämä on mullistunut Kolmiodraama-kuvausten päättymisen jälkeen. Syyskuussa heidän onnensa täydentyi esikoislapsella.

Kolmiodraama-ohjelmasta tuttu Tinna kertoo MTV Uutisille olleensa synnytyksen jälkeen huonossa kunnossa repeämien ja tulehdusten vuoksi.

– Minä repesin tuolta sisältä, ja minulla tuli kohtutulehdus ja virtsatietulehdus. Meillä on täällä (kotona) kolme kerrosta, niin oli vaikeaa liikkua ja kulkea, hän kertoo.