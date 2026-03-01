Snookertähti Jack Lisowski varmisti maukkaan tilipäivän voittamalla John Higginsin Welsh Open -turnauksen välierässä lauantaina.

Lisowski nousi ottelussa 1–3-tappioasemasta 6–5-voittoon. Ratkaisuerässä oli isot panokset, sillä Lisowskin tiedettiin varmistavan finaalipaikalla myös Home Nations -turnaussarjan voitto.

Hän onnistui tässä päätöserän haastavalla 78 pisteen sarjalla, ja varmisti 150 000 punnan eli 170 000 euron bonusrahat. Ennen Welsh Openia bonuksessa oli kiinni Mark Allen, mutta hän putosi turnauksesta jo avauskierroksella, mikä avasi oven muille. Lisowski käytti mahdollisuuden, ja saa bonuksen riippumatta siitä, miten loppuottelussa Barry Hawkinsia vastaan käy.

Allen onnitteli Lisowskia rehdisti sosiaalisessa mediassa välierän jälkeen.

– Hieno voittosarja, Jack! En ole varma, voitanko tuota bonusta koskaan. Neljäs kerta kuuteen vuoteen, kun jään toiseksi, maailmanlistan 9. sijalla oleva Allen kirjoitti X:ään nauruhymiöin.

Home Nations -sarja koostuu neljästä avoimesta turnauksesta, jotka pelataan Walesin lisäksi Englannissa, Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa.