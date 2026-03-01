Entinen WRC-kuski Teemu Suninen palasi pitkän ajotauon jälkeen tositoimiin Ruotsin MM-rallissa.

Suninen ajoi edellisen kerran kesällä 2024 Suomen MM-rallissa, joten kisataukoa ehti kertyä yli puolitoista vuotta. Paluu WRC2-luokkaan sujui hienosti, sillä Suninen oli Ruotsin lumilla toinen Roope Korhosen perässä.

Suoritus oli kiitettävä, sillä suomalaiskuskille sekä Toyotan Rally2-auto että Hankookin renkaat olivat uusi tuttavuus kuten myös suurin osa Uumajan seudun erikoiskokeista.

– Ralli on kivaa ja vaikka nyt voittoa ei tullutkaan, niin tiedän koko ajan, että missä ne erot tulevat ja on siellä omassakin tekemisessä parantamista. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen ralli nyt näillä renkailla, niin siinä on vielä paljon oppimista, Suninen kertoo.

– Minulla oli kaksi tuttua pätkää täällä, yksi metsäpätkä ja sitten Uumajan yleisöpätkä. Siinä mielessä vähän niin kuin uusi ralli ja sieltä ne muutamat kymmenykset ja sekunnit sitten tulevat, kymmenen sekunnin marginaalilla toiseksi taipunut Suninen jatkaa.

Suninen tähtää yhä huipulle. Tähtäin on ensi kaudessa, jolloin MM-sarjan säännöt uudistuvat ja uusia tiimejä odotetaan mukaan. Samalla myös ajopaikat ykkösluokassa lisääntyvät. Taistelu paikoista tulee silti olemaan kovaa, joten selvää on, että Suniselta odotetaan lisää näyttöjä.

– Toki on tuossa vielä matkaa, mutta usko on tekemiseen ja tässä oli hyvät todisteet meidän tasosta.. Tiimi kuitenkin nähtiin vasta kisaviikon maanantaina ja siitä suurin piirtein säädöt kuntoon ja sitten vetoja. Ihan ei rengasta keretty tutuksi ajamaan, Suninen naureskelee.

Suninen kisasi Ruotsissa ensi kertaa Janni Hussin kanssa, joka on muutamassa vuodessa noussut nopeasti yhdeksi kiinnostavimmista kartturilupauksista. Yhteistyö kaksikon välillä lähti hyvin käyntiin.

– Yhteistyö onnistui hyvin. Ei ollut mitään murheita ja homma pelaa hyvin yhdessä. Me molemmat olemme valmiita tekemään töitä kovasti ja varmasti molemmat haluaa edetä ylöspäin, Suninen kertoo.

Sunisen kisaohjelma on vielä pienoinen arvoitus. Todennäköisesti ainakin Suomen ja Viron rallit mies pääsee ajamaan, mutta tärkeää olisi antaa näyttöjä kaikilla alustoilla.

– Ralli on kallista hommaa, mutta muutama kisa pitäisi päästä näyttämään. Ruotsin rallinkin aikana näki tosi hyvin, että mitä enemmän pääsi ajamaan sitä luonnollisemmaksi ajaminen muuttui sekä myös varmemmaksi. Toivottavasti päästään ajamaan lisää, Suninen summaa.

– Budjetista se on tietysti kiinni, että miten saadaan sitä kerättyä. Toivottavasti tämä auttaa. Kuitenkin puolentoista vuoden tauon jälkeen pystyttiin heti olemaan kyydissä mukana. Se on ihan hyvä merkki.