Uuden Musiikin Kilpailu rikkoi katsojaennätyksensä lauantai-iltana.

Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voittoisaa Liekinheitin-esitystä seurasi lauantai-iltana keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa, Yle tiedottaa. Kaikkiaan ohjelma tavoitti 2,5 miljoonaa suomalaista. Molemmat lukemat ovat UMK:n uusia ennätyksiä. Luku kokonaistavoittavuudesta voi vielä kasvaa ilmoitetusta, sillä Finnpanelin mittaustapa antaa tarkat lukemat vasta kaksi päivää esityksen jälkeen.

Viimeisen kuuden vuoden aikana UMK:n tavoittavuus on kasvanut miljoonalla katsojalla.

– Jos talviolympialaisten kaltaiset isot hetket yhdistävät suomalaisia urheilun puolella, on UMK noussut siihen samaan kategoriaan kulttuurin ja musiikin suhteen. Olen todella iloinen, miten suurissa määrin ihmiset kerääntyvät uuden kotimaisen musiikin ja sen ympärille rakennetun show’n ääreen. UMK on erinomainen esimerkki siitä, miten monin tavoin Ylen kulttuuritehtävää tehdään todeksi joka päivä, iloitsee UMK:n päätuottaja Anssi Autio.

Yhden ennätyksistä tekivät myös kilpailun katsojat, jotka antoivat yhteensä 446 681 ääntä. Viime vuoden ennätys ylittyi yli 100 000 äänellä. Äänestyksen tuotto lahjoitetaan A-klinikkasäätiölle sekä Ensi- ja turvakotien liitolle, Yle kertoo.