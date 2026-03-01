Perjantaina syöksylaskun harjoituksissa rajusti kaatunut Elian Lehto on yhä sairaalahoidossa Saksan Garmisch-Partenkirchenissä.

Alppihiihdon lajijärjestö Ski Sport Finland kertoi sunnuntaina uutta tietoa Lehdon voinnista, ja uutiset ovat positiivisia.



Lehdon tila on vakaa, ja hänen yleinen vointinsa on hyvä. Hän kertoi tiedotteessa, että on sairaalassa vielä muutaman päivän tarkkailtavana.



Lehto kuljetettiin kaatumisensa jälkeen helikopterilla hoitoon. Sairaalassa hänellä todettiin rintakehän alueen ja alaraajan vammoja, jotka vaativat muutaman päivän seurantaa sairaalassa.



Instagram-tilillään Lehto kertoo kylkiluidensa ottaneen osumaa ja aiheuttaneen vasempaan kylkeen ilmarinnan. Hän pääsi kuitenkin lauantaina tehohoidosta.



– Olen saanut erinomaista ensihoitoa rinteessä, ja täällä sairaalassa olen erittäin hyvässä hoidossa. Kaikki ovat alansa todellisia ammattilaisia, Lehto kehui.





Lehto kiittää runsaista tuen osoituksista, joita hän on saanut kaatumisensa jälkeen.



– Olen saanut lukuisia viestejä ympäri maailman eri kanavista, joissa eri tavoin toivotetaan pikaista paranemista ja paluuta kisarinteisiin. En ole vielä jaksanut viesteihin juurikaan vastata, mutta haluan kiittää kaikkia. Ne todella lämmittävät mieltä tässä tilanteessa, Lehto kertoi.



Hän on tapahtuneesta huolimatta positiivinen. Oli hänen onnensa, ettei hän lyönyt päätään kovin rajusti.



– Minulla on kaikki hyvin, tässä olisi voinut käydä paljon pahemminkin, laskija tiivisti.