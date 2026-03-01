Ali Khamenei oli paitsi Iranin ylin johtaja, myös hengellinen johtaja, joka edusti islamin shiialaista suuntausta.
Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein surmaaminen aiheutti sunnuntaina protesteja alueilla, joissa Khamenein kuolema on nähty symbolisena iskuna islaminuskoa vastaan.
Sadat mielenosoittajat yrittivät sunnuntaina tunkeutua Yhdysvaltojen suurlähetystöön ainakin Irakin pääkaupungissa Bagdadissa sekä Yhdysvaltojen konsulaattiin Pakistanin Karachissa, jossa yhdeksän ihmistä on poliisin mukaan kuollut. Lisäksi ainakin toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut.
AFP:n mukaan mielenosoittajia konsulaatin edustalla oli satoja. Joukko nuoria kiipesi pääportin yli rakennuksen ajotielle ja rikkoi ikkunoita.
Tuhannet shiiamuslimit lähtivät myös kaduille Intian hallinnoimassa Kashmirissa.
Bagdadin vihreällä vyöhykkeellä kuohuu
AFP:n paikalla olleen toimittajan mukaan Bagdadissa mielenosoittajien pääsy lähetystön alueelle onnistuttiin estämään. Khamenein surmaamisesta raivostuneet mielenosoittajat yrittävät kuitenkin yhä tunkeutua vihreälle vyöhykkeelle Irakin Bagdadissa.
Irakin pääkaupungin keskustassa sijaitseva vihreä vyöhyke on eristetty ja raskaasti linnoitettu turva-alue, jonka sisällä toimivat ulkomaiset suurlähetystöt sekä maan hallinto.
CNN:n mukaan sen käsiinsä saamalla videolla näkyy, kuinka mielenosoittajat ja turvallisuusjoukot ottavat yhteen vyöhykkeelle johtavalla sillalla.
Vihreä vyöhyke perustettiin vuonna 2003 Yhdysvaltojen hyökättyä Irakiin syrjäyttääkseen Irakin johtajan Saddam Husseinin.
Kolmen päivän suruaika
Israelin ja Yhdysvaltojen iskussa kuollut Khamenei oli paitsi Iranin ylin johtaja, myös hengellinen johtaja, joka edusti islamin shiialaista suuntausta. Hänen surmaamisensa oli ennakoitu voivan johtaa protesteihin.