Suomalaismaalivahti Kevin Lankinen oli jälleen voiton takuumies voittolaukauskilpailussa, kun Vancouver Canucks päihitti Seattle Krakenin lukemin 3–2 jääkiekon NHL:ssä.
Lankinen piti voittolaukauskisassa kaikki kolme Seattlen rangaistuslaukausta ulkona. Fredrick Gaudreaun, Eeli Tolvasen tai Jordan Eberlen yrityksistä yksikään ei ohittanut Vancouverin suomalaisvahtia.
Eikä se ollut tilastojen valossa lainkaan yllättävää.
Eeli Tolvanen koki saman kohtalon, kuin moni muu Kevin Lankisen kohdannut rankkarinlaukoja.Stephen Brashear
Lankinen on torjunut tällä kaudella neljä voittolaukauskilpailua, joissa hän on kohdannut yhteensä 17 laukausta.
Yksikään vastustajan yritys ei kuitenkaan ole painunut Lankisen selän taakse ja kaikki voittolaukauskisat ovat päättyneet täten Vancouverin voittoon.
– Kevin Lankinen on velho rangaistuslaukauskilpailuissa. 17/17 tällä kaudella. Järjetöntä, hämmästelee paikallistoimittaja Jeff Paterson.
30-vuotias suomalaisvahti onkin ainut maalivahti NHL:ssä, joka on hoitanut vähintään neljä voittolaukauskilpailua satasen torjuntaprosentilla tällä kaudella.
Ottawa Senatorsin ruotsalaisvahti Linus Ullmark on pitänyt maalinsa puhtaana kaikissa kolmessa pelaamassaan voittolaukauskisassa, mutta kohdannut kaikkiaan kymmenen laukausta vähemmän kuin Lankinen.
Kaikkien aikojen tilastoissa Lankisen torjuntaprosentti voittolaukauskilpailuissa (88,9%) on yksi NHL-historian parhaita.
14:sta pelaamastaan voittolaukauskisasta peräti kymmenen on päättynyt Lankisen joukkueen voittoon, kun hänen 54 kohtaamastaan laukauksesta ainoastaan kuusi on mennyt sisään.
– Kevin Lankinen on kaikkien aikojen paras maalivahti rangaistuslaukauskilpailuissa, ylistää palkittu kiekkotoimittaja Daniel Wagner.
Otteluiden valossa nollapelejä ei kuitenkaan Lankiselle ole kertynyt. Suomalaisvahti on saanut tällä kaudella vastuuta 19 ottelun edestä ja hoitanut niistä yhteensä kuusi voittoa torjuntaprosentilla 88,5.