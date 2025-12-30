Florida Panthersin Anton Lundell ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho liekehtivät joukkueidensa kotivoitoissa.
Floridan suomalaishyökkääjä Lundell kirjautti maalin ja syöttöpisteen joukkueensa 5–3-kotivoitossa Washington Capitalsia vastaan.
Lundell ohjasi 1–1-tasoituksen avauserän alussa. Syöttöpiste taas napsahti Aaron Ekbladin viimeistelemästä 4–3-voitto-osumasta kolmannessa erässä.
0:40Anton Lundellin ohjaus tuo Floridan tasoihin Washingtonia vastaan. (Video: NHL.com)
Loppulukemat tyhjään maaliin viimeisteli Sam Reinhart suomalaisen aisaparinsa Eetu Luostarisen syötöstä. Panthers-pakki Niko Mikkola jäi ottelusta ilman tehopisteitä.