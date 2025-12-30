Mieletön soolo: Suomen NHL-tähti jysäytti pörssikärkeen – sivuaa ennätystä
Joel Armia viimeisteli mielettömän soolomaalin alivoimalla Colorado Avalanchea vastaan
MTV URHEILU, EETU IKOLA – STT
Los Angeles Kingsin suomalaishyökkääjä Joel Armia nousi näyttävällä tavalla alivoimamaalien tilastokärkeen tämän kauden NHL:ssä.
Armia viimeisteli jo kauden neljännen alivoimamaalinsa, kun LA Kings kärsi 2–5-tappion Colorado Avalanchelle.
Omalta kenttäpuoliskoltaan vauhtiin lähtenyt Armia luisteli voimalla läpi kentän ennen kuin hänen laukauksensa yllätti Colorado Avalanche -vahti Mackenzie Blackwoodin kolmannen erän alussa.
Joel Armia sivusi osumallaan omaa NHL-ennätystään.Ron Chenoy
Armia sivuaa osumallaan myös NHL-uransa yhden kauden ennätystä alivoimamaaleissa. Armia ylsi neljään alivoimamaaliin myös kaudella 2016–17 Winnipeg Jetsissä.
Katso maali ylälaidan videolta.
Colorado Avalanchen suomalaisista Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta nappasivat ottelussa myös syöttöpisteet.
Kiviranta alusti toisen erän alussa Brock Nelsonin viimeistelemän 3–1-osuman. Lehkonen taas nappasi syöttöpisteen Nathan MacKinnonin tyhjään maaliin tekemästä 4–2-osumasta.
Meriläinen ohitettiin neljästi
Ottawa Senatorsin suomalaisvahti Leevi Meriläinen ohitettiin neljästi, kun vierailulla ollut Washington Capitals päihitti kanadalaisjoukkueen 4–1-lukemin.
Meriläiselle kertyi ottelussa 18 torjuntaa. Ottawan suomalaispakki Nikolas Matinpalo pelasi ottelussa vajaat 14 minuuttia.
Buffalo Sabresin suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen oli huilivuorossa, kun Alex Lyon torjui joukkueen 4–2-vierasvoittoon St. Louis Bluesista.
Buffalolle voitto oli jo yhdeksäs perättäinen. Voittoputki on joukkueelle pisin sitten vuoden 2018.
Winnipeg Jets kärsi jo kuudennen perättäisen tappionsa, kun Edmonton kävi varastamassa kotijoukkueesta 3–1-vierasvoiton.