MTV Viiden jälkeen kysyi Lääkäripäivien lääkäreiltä, miten he itse hoitavat tautia ja mitkä konstit jäävät suosiolla väliin. Tällä hetkellä influenssa-aktiivisuus on koko maassa vähintään kohtalainen.
Influenssakausi käynnistyi totuttuun tapaan loppuvuodesta eikä se ole kokonaan hellittänyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) influenssakatsauksen perusteella tautitilanne on vähintään kohtalainen tai korkea kaikilla hyvinvointialueilla, kun asiaa tarkastellaan perusterveydenhuollon käyntien perusteella.
Influenssa kiertää Suomessa joka vuosi ja tautihuippu ajoittuu yleensä joulu-ja maaliskuun väliin. Kaikenlaista lääketieteellistä ja kotikonstia on tautiin tarjolla – kipulääkettä, lepoa ja niin edelleen.
Viiden jälkeen vieraili Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa kysymässä, miten lääkärit itse hoitavat omaa influenssaansa.
Toimivatko perinteiset keinot?
Kun kuume nousee ja keho menee lukkoon, myös lääkärillä on edessään samat perusasiat kuin kenellä tahansa: lepo, nesteytys ja kipulääkkeet.
Yleislääketieteen erikoislääkäri Maija Pystynen kertoo sairastaneensa influenssan reissussa Aasian trooppisessa lämmössä.
– Olin varmaan viikon semmoisessa horkkamaisessa kuumeessa, varmaan 39 asteen kuumeessa, Pystynen muistelee.