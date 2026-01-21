



Pöpöt jylläävät – lääkärit kertovat, miten hoitavat omaa flunssaansa 2:46 Viiden jälkeen kysyi Lääkäripäivillä, miten lääkärit hoitavat omia kausisairauksiaan. Julkaistu 23 minuuttia sitten Pyry-Jukka Peltomäki pyry-jukka.peltomaki@mtv.fi Sanna Pietiläinen sanna.pietilainen@mtv.fi MTV Viiden jälkeen kysyi Lääkäripäivien lääkäreiltä, miten he itse hoitavat tautia ja mitkä konstit jäävät suosiolla väliin. Tällä hetkellä influenssa-aktiivisuus on koko maassa vähintään kohtalainen. Influenssakausi käynnistyi totuttuun tapaan loppuvuodesta eikä se ole kokonaan hellittänyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) influenssakatsauksen perusteella tautitilanne on vähintään kohtalainen tai korkea kaikilla hyvinvointialueilla, kun asiaa tarkastellaan perusterveydenhuollon käyntien perusteella. Influenssa kiertää Suomessa joka vuosi ja tautihuippu ajoittuu yleensä joulu-ja maaliskuun väliin. Kaikenlaista lääketieteellistä ja kotikonstia on tautiin tarjolla – kipulääkettä, lepoa ja niin edelleen. Viiden jälkeen vieraili Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa kysymässä, miten lääkärit itse hoitavat omaa influenssaansa. Toimivatko perinteiset keinot? Kun kuume nousee ja keho menee lukkoon, myös lääkärillä on edessään samat perusasiat kuin kenellä tahansa: lepo, nesteytys ja kipulääkkeet. Yleislääketieteen erikoislääkäri Maija Pystynen kertoo sairastaneensa influenssan reissussa Aasian trooppisessa lämmössä. – Olin varmaan viikon semmoisessa horkkamaisessa kuumeessa, varmaan 39 asteen kuumeessa, Pystynen muistelee.

– Tropiikissa ei suositella tulehduskipulääkkeitä. Parasetamoli ja varmaan maksimimäärät. En minä mitään jaksanut tehdä. Lepäsin, makasin sängyssä, katsoin telkkaria, jos jaksoin, ja join paljon.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Emil Heinäaho kertoo hoitavansa taudin yksinkertaisella kaavalla.

– Minä olen perusterve, niin minä oikeastaan kärsin sen ja hoidan oireita. Kipulääkkeellä ja levolla.

THL:n ylilääkäri Sara Launio vannoo ennaltaehkäisevän varautumisen nimeen.

– Otan influenssarokotteet joka vuosi ja olen ollut onnekas, että en ole influenssaan sairastunut, Launio kiittelee.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtava ylilääkäri Kaisa Rajala korostaa myös rokotusten merkitystä. Jos tauti iskee, hän luottaa lepoon ja tarvittaessa lääkitykseen.

– Ensisijaisesti minä pyrin ehkäisemään influenssaa ottamalla rokotuksen ajoissa. Tarvittaessa on olemassa toki Tamiflu-lääkitys, jos se iskee kovemmin ja haluaa estää muita sairastumasta, Rajala muistuttaa.

Tamiflu on reseptillä saatava viruslääke, jota käytetään influenssan hoitoon ja joissakin tapauksissa myös influenssan ehkäisyyn.

Mitä mieltä lääkärit ovat vodkaan kastetuista villasukista, inkivääristä ja muista kansanomaisista parannuskeinoista, siihen löytyy vastaus artikkelin alusta löytyvältä videolta.

