RSV pähkinänkuoressaan
Miten RSV tarttuu?
RSV leviää pisaratartuntana hyvin tehokkaasti esimerkiksi aivastusten kautta ja epäsuorasti käsien tai nenäliinojen välityksellä.
Sairastunut erittää virusta noin viikon ajan sairauden alusta lähtien.
Taudin itämisaika on noin 4–5 päivää.
RSV-tartunnan voi saada useita kertoja.
Ensimmäinen tartunta aiheuttaa voimakkaimman taudinkuvan, minkä jälkeen oirekuva on lievempi.
Mitkä ovat RSV:n oireet?
RSV voi aiheuttaa hengitystieinfektion kaikenikäisille.
RSV:n aiheuttamaa sairautta ei voi taudinkuvan perusteella erottaa muista virusten aiheuttamista hengitystieinfektioista.
Aikuisilla ja vanhemmilla lapsilla RSV aiheuttaa yleensä lievän ylempien hengitysteiden infektion, jossa on nuhaa, kurkkukipua ja mahdollisesti lämpöilyä.
Pienillä lapsilla ja vanhuksilla RSV voi aiheuttaa vakavan alempien hengitysteiden tulehduksen, keuhkokuumeen, ilmatiehyiden tulehduksen eli bronkioliitin. Keuhkokuume ja bronkioliitti voivat johtaa hengitysvaikeuksiin.
Miten RSV:ta ehkäistään?
RSV-tartuntoja ehkäistään samalla tavalla kuin muitakin hengitystieinfektioita.
Pese kätesi usein vedellä ja saippualla. Huolehdi, että pesu kestää ainakin 20 sekunnin ajan.
Kädet kannattaa pestä erityisesti:
- kun tulee ulkoa sisään
- ennen ruoan laittoa ja ruokailua
- aina wc-käynnin jälkeen
- kun on niistänyt, yskinyt tai aivastanut
- kun on koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö.
Muista myös kunnollinen kuivaus. Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein. Kodin ulkopuolella kuivaa kädet huolellisesti pesun jälkeen joko kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen tai puhtaaseen, kuivaan rullakäsipyyhkeeseen.
Jos et voi pestä käsiäsi, käytä alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen hyväksymää käsihuuhdetta.
Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
Huolehdi ilmanvaihdosta.
Ota rokote. RSV-rokotteita on saatavilla yksityisestä terveydenhuollosta ja apteekeista. Rokotteen ostamiseen apteekista tarvitaan lääkärin resepti.
Lähde: THL.