Rajuksi povattu RSV-epidemia kuormittaa sairaaloita – "Voi olla iäkkäillä potilailla influenssaa pahempi" 10:11 Katso myös video: Tällainen piina RS-virus on lapselle. Haastattelussa Helsingin yliopiston lasten infektiosairauksien erikoislääkäri ja professori emeritus Harri Saxén sekä THL:n professori ja ylilääkäri Hanna Nohynek. Kuvat: MTV Uutiset/All Over Press. Kuvamanipulaatio: MTV Uutiset. Julkaistu 59 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi RSV-epidemiasta on povattu tälle talvikaudelle jälleen rajua. HUSin keuhkolääkäri toivoo, että RSV-rokote otettaisiin mahdollisimman pian yleiseen rokoteohjelmaan. RS-virus nostaa päätään loppuvuodesta samoihin aikoihin kun muutkin tartuntataudit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan epidemia alkaa Suomessa tyypillisesti marras–joulukuussa. RSV leviää herkästi ja voi aiheuttaa viikkoja kestävän limaisen yskän. Se vaivaa erityisesti pikkulapsia ja ikäihmisiä, mutta vakava tautimuoto voi iskeä myös perusterveisiin. Lue myös: Tämä virus on yhtä yleinen ja vakava kuin influenssa ja RSV – silti kukaan ei ole kuullut siitä Aiheuttaa enemmän sairaalakuolemia kuin influenssa RSV-tartuntoja todetaan vuosittain 4 000–8 000. Noin 1 600 suomalaista joutuu viruksen vuoksi sairaalahoitoon. Taudin riskiryhmässä ovat muun muassa yli kuusikymppiset sekä astmaatikot, keuhkoahtamatautia sairastavat, sydämen vajaatoiminnasta kärsivät ja diabeetikot.





RSV-potilaista menehtyy prosentuaalisesti yli kaksinkertainen osuus verrattuna influenssapotilaisiin.

Tänä vuonna julkaistun italialaistutkimuksen mukaan RSV:n hoitaminen sairaalassa on myös keskimäärin 15 prosenttia kalliimpaa kuin muiden potilaiden. Se johtuu muun muassa siitä, että RSV-potilaiden hoitojaksot ovat muita pidempiä.

Näin kertoo myös HUS:in keuhkosairauksien ylilääkäri Heikki Ekroos Porvoon sairaalasta.

– RSV voi olla iäkkäillä potilailla influenssaa pahempi. Se aiheuttaa enemmän sairaalapäiviä, enemmän tehohoitopäiviä ja enemmän päiviä hengityskoneessa, Ekroos listaa MTV Uutisille.

Rokote estäisi taudin

RSV:n aiheuttamia hengitystieinfektioita voidaan estää rokotteella.

Rokotteen voi ottaa riskissä oleva aikuinen joko omaksi suojakseen tai raskaana oleva äiti vastasyntyneen suojaamiseksi.

Euroopan lääkeviranomainen EMA on antanut myyntiluvan kolmelle RSV-rokotteelle ja kahdelle monoklonaaliselle RSV-vasta-aineelle.

Suomessa RSV-rokotteet eivät kuulu vielä kansalliseen rokotusohjelmaan, eikä THL ole antanut suositusta niiden käytöstä.

THL on kuitenkin käynnistänyt RSV-rokotteiden arviointiprosessin, joka voi tulevaisuudessa johtaa rokotteen sisällyttämiseen kansalliseen rokotusohjelmaan, kertoo muun muassa Lääkärilehti.

HUSin Heikki Ekroos kertoo, että vastailmestyneen vuodelle 2026 tehdyn kansainvälisen ohjeen mukaan esimerkiksi kaikille yli 50‑vuotiaille keuhkoahtamatautipotilaille pitäisi antaa RSV‑rokote.

– Ongelma on Suomessa se, että suositusta RSV‑rokottamisesta ei vielä ole. Melkein kohta kaikissa muissa Euroopan maissa on, mutta THL sitä nyt tekee ja se valmistuu "sitten joskus".

Ekroos toivoo, että RSV-rokote saataisiin rokoteohjelmaan mahdollisimman pian.

– Rokotteen suojateho on kolme vuotta eli kolme kautta. Eli jos sen nyt syksyllä antaa, RSV:ltä välttyy sen ansiosta kolme talvea.

Vaikka rokotteet ovat kalliita, rokottamattomuus tulee Ekroosin mukaan yhteiskunnalle vieläkin kalliimmaksi.

– Sairaalan seinät eivät enää riitä. Potilaita kyllä piisaa. Olisi pakko miettiä oikeasti preventiota eli ennaltaehkäisyä. Jos olisi fiksu hyvinvointialue, se tarjoaisi rokotteita ja sitten katsoisi, säästyykö rahaa vai ei.

– Jos rokotettaisiin edes nämä riskiryhmäläiset – yli 60‑vuotiaat, astmaatikot, keuhkoahtamatautia sairastavat, sydämen vajaatoiminnasta kärsivät ja diabeetikot – päästäisiin alkuun.

Tautitilanne kiihtymässä

Ekroosin mukaan RSV-kausi ei ole vielä alkanut, mutta alkaa varmasti pian.

Muita hengitystieinfektioita on sen sijaan jo liikkeellä.

– Kausi alkoi oikeastaan tällä viikolla. Keuhkokuumetta pukkasi osastolla ihan huolellisesti, kun maanantaina mentiin kiertämään. Ja kun juttelee yleislääkäreiden kanssa, kyllä alkaa tauteja olla liikkeellä.

RSV-virus on perinteisesti paha parittomina vuosina, ja nyt on käynnissä sellainen.

– Tilastojen perusteella pitäisi olla tänä vuonna aika kova sesonki. Sesonkia on onneksi hiljentänyt se, että pikkuvauvoille on alettu antaa viime syksystä alkaen vasta-ainetta, joka estää pikkulasten taudit.

– Mutta onhan niillä pikkuvauvoilla isosiskot ja -veljet, jotka ovat tautipesäkkeitä. Ja kun isovanhemmat hoitavat lapsia, he saavat taudin. Ja niin tartuntamäärät pikkuhiljaa lisääntyvät.

RSV pähkinänkuoressaan Miten RSV tarttuu? RSV leviää pisaratartuntana hyvin tehokkaasti esimerkiksi aivastusten kautta ja epäsuorasti käsien tai nenäliinojen välityksellä. Sairastunut erittää virusta noin viikon ajan sairauden alusta lähtien. Taudin itämisaika on noin 4–5 päivää. RSV-tartunnan voi saada useita kertoja. Ensimmäinen tartunta aiheuttaa voimakkaimman taudinkuvan, minkä jälkeen oirekuva on lievempi. Mitkä ovat RSV:n oireet? RSV voi aiheuttaa hengitystieinfektion kaikenikäisille. RSV:n aiheuttamaa sairautta ei voi taudinkuvan perusteella erottaa muista virusten aiheuttamista hengitystieinfektioista. Aikuisilla ja vanhemmilla lapsilla RSV aiheuttaa yleensä lievän ylempien hengitysteiden infektion, jossa on nuhaa, kurkkukipua ja mahdollisesti lämpöilyä. Pienillä lapsilla ja vanhuksilla RSV voi aiheuttaa vakavan alempien hengitysteiden tulehduksen, keuhkokuumeen, ilmatiehyiden tulehduksen eli bronkioliitin. Keuhkokuume ja bronkioliitti voivat johtaa hengitysvaikeuksiin. Miten RSV:ta ehkäistään? RSV-tartuntoja ehkäistään samalla tavalla kuin muitakin hengitystieinfektioita. Pese kätesi usein vedellä ja saippualla. Huolehdi, että pesu kestää ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kannattaa pestä erityisesti: kun tulee ulkoa sisään

ennen ruoan laittoa ja ruokailua

aina wc-käynnin jälkeen

kun on niistänyt, yskinyt tai aivastanut

kun on koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö. Muista myös kunnollinen kuivaus. Vaihda kotona käsipyyhkeitä usein. Kodin ulkopuolella kuivaa kädet huolellisesti pesun jälkeen joko kertakäyttöiseen paperipyyhkeeseen tai puhtaaseen, kuivaan rullakäsipyyhkeeseen. Jos et voi pestä käsiäsi, käytä alkoholipohjaista tai muuta kemikaaliviranomaisen hyväksymää käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Huolehdi ilmanvaihdosta. Ota rokote. RSV-rokotteita on saatavilla yksityisestä terveydenhuollosta ja apteekeista. Rokotteen ostamiseen apteekista tarvitaan lääkärin resepti. Lähde: THL.