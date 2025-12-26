Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan influenssaepidemia on käynnissä ja tartuntamäärät ovat olleet hyvin voimakkaassa kasvussa. Apteekkari antoi Viiden jälkeen -ohjelmalle täsmävinkkinsä flunssan torjuntaan.

THL:n ennusteen mukaan influenssatartuntojen huippuviikot osunevat tammikuun alkupuolelle.

Influenssan lisäksi liikkellä on koronaa ja muita tavanomaisia "flunssapöpöjä".

Punavuoren apteekin apteekkari Krista Merras kertoi joulukuisessa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa, kuinka flunssan tarttumista tulisi ehkäistä, ja mitä tehdä, jos kurkkua kutkuttaa jo ikävästi.

Jo koronavuosilta tutut ohjeet ovat arvossaan.

– Käsienpesu on se ihan ykkönen, niin kuin koronaepidemian aikana sitä kovasti rummutettiin ja opeteltiin pesemään niitä käsiä.

Oppivatko suomalaiset?

– No kyllä me toivottavasti opittiin. Pestään kädet kotiin tullessa ja ennen ruokailua ja vessassa käynnin jälkeen.

Entä jos kurkku on jo karhea?

Apteekkari vastasi myös kysymykseen, voiko taudinkulkuun vaikuttaa jollain kotikonstilla, jos flunssa tekee jo ensioireiden perusteella tuloaan.

– Jos puhutaan normaaleista rinoviruksista ja tämmöisistä, niin niitä voi estää suun kautta nautittavalla suihkeella tai imeskelytabletilla, joka sisältää sinkkiä ja nimenomaan asetaattimuodossa.

Apteekkarin mukaan kyseisessä muodossa vaikuttava aine vapautuu limakalvoille ja estää viruksen tarttumista ja myöskin sen lisääntymistä.

Toisena oireiden torjuntakeinona apteekkari mainitsee jättiannoksen C-vitamiinia. Vesiliukoista C-vitamiinia voi ottaa suurenkin annoksen, sillä ylimääräinen poistuu virtsan mukana kehosta.

Myös omasta D-vitamiinitasosta sekä monipuolisesta ruokavaliosta on syytä pitää huolta.

– Ja toki, jos influenssasta puhutaan, niin siihen on olemassa rokotus, niin kuin on koronaankin.

Entä voisivatko perinteiset keinot toimia modernin lääketieteen saavutusten rinnalla? Lähetyksessä tehtiin lyhyt katsaus myös siihen, millä konsteilla vanha kansa lääkitsi itseään, kun flunssa meinasi iskeä. Katso vanhan kansan keinot alla olevalta videolta!

0:38 Sipulimaitoa kurkusta alas? Tällä tapaa vanha kansa torjui flunssaa.