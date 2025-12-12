



Influenssa iski – milloin pitää lähteä hoitoon? 10:18 Influenssakausi puskee päälle joulun alla. Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa. Julkaistu 35 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Influenssa ei aina vaadi lääkärille lähtöä, mutta joissain tapauksissa hoitoon on syytä kiiruhtaa. Influenssa leviää nyt kiivaasti eri puolilla maata. Poikkeuksellisen aikaisin alkanut kausi näkyy lääkäreiden vastaanotoilla ja päivystyksissä, joissa tauti myös joissain tapauksissa testataan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoi aiemmin MTV Uutisille, että laboratoriotestein varmistettuja influenssatapauksia on ollut tänä syksynä lokakuun alun jälkeen noin 2 200. Vuosi sitten vastaava luku oli 460.





Influenssakartoista näkee, että tautia on nyt koko maassa.

Tänä vuonna vallitseva virus on esimerkiksi ruotsalaislehti Expressenin mukaan niin sanottu K-variantti. Tämä H3N2-alatyypin muunnos osaa ominaisuuksiensa ansiosta välttää immuunijärjestelmää.

Tavallista useampi voi siis saada tartunnan. Oireiden ei kuitenkaan arvioida olevan sen vakavampia kuin aiempinakaan vuosina.

Milloin lääkäriin?

Useimmat influenssaan sairastuvat toipuvat ilman lääkärikäyntiä, mutta joissain tilanteessa hoitoon hakeutuminen voi olla tarpeen.

Jos tuntee olonsa hyvin sairaaksi, kuume ei laske neljän päivän jälkeen tai kuume ensin laskee ja alkaa sitten nousta uudelleen, on aika ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, kerrotaan muun muassa Terveyskirjasto-sivustolla.

Jos vointi heikkenee äkillisesti tai hengitys vaikeutuu jopa levossa, päivystykseen on hakeuduttava heti.

Lääkäriin pitää hakeutua tavallista herkemmin myös siinä tapauksessa, että yleinen terveydentila on jonkin perussairauden tai korkean iän heikentämä.

Näissä tapauksissa hoitoon: Jos tunnet olosi hyvin sairaaksi.

Jos kuume ei laske neljän päivän jälkeen.

Jos kuume ensin laskee ja alkaa sitten nousta uudelleen.

Jos sinulla on influenssan oireita ja kuulut riskiryhmään, vaikka olisit rokotettu.

Jos vointi heikkenee äkillisesti tai hengitys vaikeutuu jopa levossa, ota heti yhteyttä terveyskeskukseen, päivystykseen tai sairaalan ensiapuun.

Korkea kuume ja säryt tunnusomaisia

Influenssan oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin tavallisessa flunssassa.

Influenssaan viittaavat erityisesti lihaskivut ja korkea kuume.

Kuume ja säryt häviävät yleensä 3–10 päivässä. Yskä tai nuha voivat jatkua muutaman viikonkin. Antibiooteilla ei ole vaikutusta influenssavirukseen.

Influenssaan voi liittyä erilaisia jälkitauteja, jotka voivat olla vakaviakin. Jälkitautia on syytä epäillä, jos oireet pahenevat tai palaavat, kun taudin alusta on kulunut jo viikko.

Näin se tarttuu

Influenssa tarttuu ihmisestä toiseen hengitystie-eritteiden välityksellä.

Tartunnan saaneen tartuttava aika alkaa 1–2 päivää ennen oireiden alkua ja on suurimmillaan 1–3 päivää oireiden alusta.

Tartuttavuus kestää aikuisilla noin 5 päivää, lapsilla 7 päivää.

Omaa tartuntariskiä voi pienentää pesemällä käsiä vedellä ja saippualla tai käyttämällä käsidesiä.

Rokottautuminen kannattaa vieläkin

Influenssaa vastaan on rokote, jonka koostumusta vaihdellaan vuosittain kiertävien virustyyppien mukaan.

THL:n Ikosen mukaan Influenssarokote on paras suoja tautia vastaan.

– Rokote vähentää vakavan taudin ja sairaalahoidon riskiä. Rokote kannattaa vielä ottaa, vaikka epidemia on jo päällä.

Tiesitkö tämän? – Influenssa-A-virukset ovat alun perin lintujen luontaisia viruksia. – Ihmiskunnan riesaksi ne tulivat todennäköisesti joitakin satoja tai tuhansia vuosia sitten. – Linnuilla tunnetaan satakunta eri A-influenssavirusta. Vain muutamat näistä viruksista ovat aiheuttaneet epidemioita ihmiskunnassa. – Influenssa esiintyy kaikkialla maapallolla. Epidemian alettua infektio leviää ympäri maan muutamassa viikossa. – Suomeen aalto tulee marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Tänä vuonna tauti alkoi levitä poikkeuksellisen aikaisin. – Infektiot ovat alkaneet usein varuskunnista, koska kasarmiasuminen helpottaa viruksen leviämistä henkilöstä toiseen. Varusmiesten rokotusten myötä varuskuntien epidemiat ovat vähentyneet selvästi. – Pandemiasta puhutaan silloin, kun influenssa sairastuttaa tavallista suuremman osan väestöstä ja tauti on tavallista ankarampi. Tunnetuimpia pandemioita ovat olleet espanjantauti 1918–1919, aasialainen influenssa 1957 ja hongkongilainen influenssa 1968. Talvella 2009–2010 koettiin pandemia, joka nimettiin sikainfluenssaksi. Lähde: Terveyskirjasto.