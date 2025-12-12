Influenssa ei aina vaadi lääkärille lähtöä, mutta joissain tapauksissa hoitoon on syytä kiiruhtaa.
Influenssa leviää nyt kiivaasti eri puolilla maata.
Poikkeuksellisen aikaisin alkanut kausi näkyy lääkäreiden vastaanotoilla ja päivystyksissä, joissa tauti myös joissain tapauksissa testataan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Niina Ikonenkertoi aiemmin MTV Uutisille, että laboratoriotestein varmistettuja influenssatapauksia on ollut tänä syksynä lokakuun alun jälkeen noin 2 200. Vuosi sitten vastaava luku oli 460.
Influenssakartoista näkee, että tautia on nyt koko maassa.
Tänä vuonna vallitseva virus on esimerkiksi ruotsalaislehti Expressenin mukaan niin sanottu K-variantti. Tämä H3N2-alatyypin muunnos osaa ominaisuuksiensa ansiosta välttää immuunijärjestelmää.
Tavallista useampi voi siis saada tartunnan. Oireiden ei kuitenkaan arvioida olevan sen vakavampia kuin aiempinakaan vuosina.
Useimmat influenssaan sairastuvat toipuvat ilman lääkärikäyntiä, mutta joissain tilanteessa hoitoon hakeutuminen voi olla tarpeen.
Jos tuntee olonsa hyvin sairaaksi, kuume ei laske neljän päivän jälkeen tai kuume ensin laskee ja alkaa sitten nousta uudelleen, on aika ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, kerrotaan muun muassa Terveyskirjasto-sivustolla.
Jos vointi heikkenee äkillisesti tai hengitys vaikeutuu jopa levossa, päivystykseen on hakeuduttava heti.
Lääkäriin pitää hakeutua tavallista herkemmin myös siinä tapauksessa, että yleinen terveydentila on jonkin perussairauden tai korkean iän heikentämä.
– Influenssa esiintyy kaikkialla maapallolla. Epidemian alettua infektio leviää ympäri maan muutamassa viikossa.
– Suomeen aalto tulee marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Tänä vuonna tauti alkoi levitä poikkeuksellisen aikaisin.
– Infektiot ovat alkaneet usein varuskunnista, koska kasarmiasuminen helpottaa viruksen leviämistä henkilöstä toiseen. Varusmiesten rokotusten myötä varuskuntien epidemiat ovat vähentyneet selvästi.
– Pandemiasta puhutaan silloin, kun influenssa sairastuttaa tavallista suuremman osan väestöstä ja tauti on tavallista ankarampi. Tunnetuimpia pandemioita ovat olleet espanjantauti 1918–1919, aasialainen influenssa 1957 ja hongkongilainen influenssa 1968. Talvella 2009–2010 koettiin pandemia, joka nimettiin sikainfluenssaksi.