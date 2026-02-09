Venäjän iskuilla Ukrainan energiaverkkoon on vaikutuksia, joista osa näkyy vasta myöhemmin.
Venäjä on tehnyt joulukuun lopulta lähtien useita iskuja Ukrainan sähköntuotantoon ja lämmitysinfrastruktuuriin.
Esimerkiksi 3. helmikuuta tapahtunut hyökkäys jätti yli 1 100 kerrostaloa ilman lämpöä samaan aikaan, kun ulkolämpötila laski 25 pakkasasteeseen.
Pitkäaikainen kylmäaltistus ei suoranaisesti aiheuta sairauksia, mutta se heikentää kehon puolustuskykyä vähitellen, kertoo Kiovan Dobrobut-terveysverkoston yleislääkäri Hanna Serova englanninkielisen ukrainalaislehden The Kyiv Independentin haastattelussa.
– Emme sairastu siksi, että olemme kylmissämme. Sairastumme virusten ja bakteerien vuoksi. Mutta kun ihminen on pitkään hyvin kylmissään, syntyvät sairastumiselle otolliset olot, Serova selvittää.
Kun keho altistuu kylmälle pitkään, se käyttää energiaa ydinlämpötilan ylläpitämiseen, jolloin voimavaroja jää vähemmän infektioiden torjuntaan.