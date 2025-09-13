Syksyn tautikausi voi tuoda mukaan kiusallisen yskän. Mutta auttaako pitkittyneeseen yskään mikään?

Vaikka pitkittynyt yskä kestäisi viikkokausia, lääkärit eivät useinkaan määrää reseptillisiä vahvoja yskänlääkkeitä oireiden hoitoon. Mistä tämä johtuu?

– On todettu, että näistä reseptilläkään olevista yskänlääkkeistä ei juuri apua ole tautiin. Elikä ei lyhennä sitä taudin kestoa juurikaan eikä oikeastaan helpota niitä oireitakaan välttämättä. Että kovin herkästi ei niitä määrätä, kertoi Pihlajalinnan ylilääkäri Kajsa Järvinen Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa syksyllä 2024.

Järvisen mukaan myöskään ilman reseptiä myytävistä yskänlääkkeistä ei ole apua.

Auttaako hunaja oikeasti yskään?

Voiko hunaja toimia yskän taltuttajana yskänlääkkeiden sijaan? Järvisen mukaan voi.

– Kyllä se oikeasti on ihan tutkittua, että hunajasta on apua yskään. Se mekanismi on vähän avoin, mutta arvellaan, että se liittyy siihen, että se hunaja vähän niin kuin sokeroi niitä limakalvon hermopäitä siellä nielussa ja lievittää sitä kutinaa ja kurkun tuntemusta. Siinä on runsaasti sokeria, niin se edesauttaa sitä liman tuloa sieltä ylös.

Esimerkiksi vuonna 2020 julkaistun brittiläisen Oxfordin yliopiston tutkimuskatsauksen mukaan hunaja todella on parempi lääke yskään kuin itsehoitolääkkeet.

Järvinen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, että hunajaa voi nauttia haluamallaan tavalla, esimerkiksi suoraan lusikalla tai teen seassa.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Toni Vänni kertoi MTV Uutisille vuonna 2023 turvautuvansa itsekin flunssassa teehen ja hunajaan.

Hunajalla on tutkitusti muitakin terveysvaikutuksia. Vuonna 2022 julkaistun analyysin mukaan tavallisen sokerin tai makeutusaineiden korvaaminen hunajalla saattaa pienentää riskiä sairastua esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen, sydänsairauksiin tai ei-alkoholin aiheuttamaan rasvamaksaan.

Alle 1-vuotiaalle ei hunajaa saa antaa botulismivaaran vuoksi.

