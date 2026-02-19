THL:n mukaan kahden eri influenssaversion lisäksi liikkeellä on myös muita hengitystieinfektioita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan laboratoriokokeilla todettuja influenssatartuntoja esiintyy tällä hetkellä koko maassa.

Laboratoriotesteillä todennettujen influenssatapausten määrässä tapahtui kasvua jo vuodenvaiheessa. Sitten tapausten määrä laski, mutta nyt määrä on lähtenyt taas nousuun.

– Tällä hetkellä varmennettujen influenssatapausten määrä on noin 1 300 ja 1 400 viikkotasolla, kertoo THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen.

– Epidemiakaudet vaihtelevat niin ajoitukseltaan, kestoltaan kuin voimakkuudeltaan. Nämä tapausmäärät ovat vain pieni jäävuoren huippu, sillä todellisuudessahan suurin osa ihmisistä sairastaa taudin kotona.

On mahdollista, että terveydenhuoltoon yhteydessä olevan ja terveydenhuollossa käyvän henkilön sairautta ei kuitenkaan varmenneta laboratoriokokein.

– Eli se määrä, mikä sinne meidän tilastoihin eli tartuntatautirekisteriin raportoidaan, on hyvin pieni määrä todellisesta sairastuneiden määrästä, Ikonen toteaa.

– Influenssaahan on kahta eri tyyppiä, influenssa A ja B. Tällä hetkellä Suomessa valtaviruksena on influenssa A, mutta siitäkin on kahta eri alatyyppivirusta. Suomessa esiintyy molempia tällä hetkellä runsaasti.

Influenssan oireet voivat olla hyvinkin erilaiset eri ihmisillä.

– Yhdellä voi olla hyvinkin lievät oireet ja toisella voi tulla hyvinkin voimakas, jopa sairaalahoitoa vaihtuva taudinkuva. Mutta sitten taas oireissa voi olla eroja jopa siinä, jos vaikka sairastuu useampaan otteeseen, sanoo Ikonen.

"Rokote paras suoja"

Varmennettuja influenssatapauksia on raportoitu Niina Ikosen mukaan koko Suomesta.

Influenssakausi alkoi tänä talvena tavallista aiemmin. Jo syksyllä uutisoitiin, että Suomessa käytössä olevan influenssarokotteen teho voi olla toivottua heikompi virustyypin muuntumisen vuoksi.

– Rokote on paras suoja influenssaa vastaan, siitäkin huolimatta, että tartunnan saaminen on mahdollista. Sen etu on, minkä olemme pidemmällä aikavälillä huomanneet, että se vähentää vakavia taudinkuvia, THL:n johtava asiantuntija sanoo.

– Siinä mielessä rokote on erittäin hyvä suoja influenssaa vastaan.

Missä kohtaa kevättä influenssaepidemia alkaa hiipua?

– Sitä on hyvin vaikea arvioida, koska epidemian ajoitus ja kesto ovat hyvin vaihtelevia. Tämä epidemia alkoi alkupoikkeuksellisen aikaisin. Eli meillä oli ensimmäinen vaihe, missä todettiin runsaammin tartuntoja, jo siinä vuodenvaihteessa, Niina Ikonen toteaa.

– Itsekin ajattelin, että päästäisiinkö suht nopeastikin siitä, mutta nyt näyttäisi, että meillä lähtee uudelleen hieman nousemaan nämä tartuntamäärät.

Myös viime talvena influenssakausi oli kestoltaan pitkä.

– Jossain vaiheessa se epidemia aina laantuu. Mutta missä ihan tarkalleen, sitä tässä vaiheessa on hyvin vaikea arvioida.

"Lepoa ja nesteytystä"

Influenssaepidemia ei ole ainoa kansaa tällä hetkellä riivaava tauti.

– Hengitystieinfektioita aiheuttavia mikrobeja kiertää nyt runsaasti, muitakin kuin influenssaa. Eli sen lisäksi, että voi saada influenssan, on mahdollista saada jonkin muunkin hengitystieviruksen aiheuttama tauti.

– Tartuntatautirekisteriin on raportoitu koronaa, RS-virustapauksia, rinovirusta, Ikonen luettelee.

THL:n johtava asiantuntija painottaa hyviä käsienpesu-, yskimis- ja aivastamiskäytäntöjä, joilla estetään taudin leviäminen, jos itsellä sattuisi olemaan tartunta, joka ei vielä oireile.

Vinkkejä taudista toipumiseen kysyttäessä Niina Ikonen mainitsee tutut konstit.

– Lepoa ja nesteytystä. Ja tarvittaessa sitten tietysti jotain lääkettä.