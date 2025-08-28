Pöpökausi lähestyy: Ylilääkäri kertoo, kenen kannattaa ehdottomasti ottaa rokote

7:56imgOnko flunssakausi jo alkanut? Ylilääkäri Leif Lakoma kertoo videolla tehokkaimmat keinot ehkäistä sairastuminen.
Julkaistu 28.08.2025 14:55
Toimittajan kuva
Outi Jaatinen

outi.jaatinen@mtv.fi

Etenkin riskiryhmäläisten kannattaa ottaa rokotteet influenssaa ja koronaa vastaan, kertoo THL:n ylilääkäri Leif Lakoma Viiden jälkeen -ohjelmassa.

THL:n ylilääkäri Leif Lakoma kertoo, että vielä on flunssan suhteen suhteellisen hiljaista, mutta hän ennakoi flunssakauden alkavan pikku hiljaa, kun palataan työpaikoille ja päiväkoteihin ja ollaan yleensä enemmän sisällä.

Tällä hetkellä liikkeellä on kaikenlaisia hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia.

– Influenssakausi alkaa jossain vaiheessa. Saa nähdä, millainen siitä tulee, että tuleeko missä määrin koronavirusepidemiaa, Lakoma kertoo VIiden jälkeen -ohjelmassa.

Sitä, millainen syksy tai talvi koronaviruksen suhteen tulee, ei pystytä ennustamaan samalla tarkkuudella kuin vaikkapa influenssaepidemian suhteen.

Covid-19 voi aiheuttaa hyvinkin flunssamaisen taudin, mutta myös hyvinkin voimakas tauti influenssan tapaan on mahdollinen.

– Siihen liittyen meillä on kausirokotussuositukset sekä influenssaa että koronavirusta kohtaan riskiryhmille, Lakoma kertoo.

Koronarokote

Lakoma kertoo, että koronan suhteen ensi kauden riskiryhmään kuuluvat yli 75-vuotiaat sekä hoivakodeissa, kotihoidossa ja omaishoidon piirissä olevat sekä voimakkaasti immuunipuutteiset aikuiset.

Riskiryhmään kuuluvien kannattaa ottaa koronarokote. 

– Erityisesti yli 80-vuotiailla rokotteiden teho on hyvinkin hyvä estämään vakavaa tautia ja sairaanhoitoa, Lakoma kertoo.

Lisäksi pohjalla on vielä perusrokotussuositus.

– Jos ei olisi vielä yhtäkään rokotusta saanut, kaikille yli 18-vuotiaille yksi koronavirusrokote joka tapauksessa suositellaan.

Influenssarokote

Lakoma kertoo, että influenssarokotteen suhteen riskiryhmät ovat hieman laveammat. Siihen kuuluvat muun muassa yli 65-vuotiaat sekä riskisairauksia omaavat, alle 7-vuotiaat lapset, raskaana olevat sekä varusmiehet.

Pahimman influenssakauden ajankohta vaihtelee hieman. Lakoma kertoo, että viime kaudella se saavutti tyypilliseen tapaansa huippunsa helmi-maaliskuussa. 

– Epidemia voi alkaa jo marraskuun puolella. Se vähän vaihtelee, hän sanoo.

Vakavan sairastumisen kannalta riskiryhmäläisten on tärkeä ottaa rokote. 

Katso yllä olevalta videolta tehokkaimmat vinkit ehkäistä pöpöjä.

