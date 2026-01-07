Muitakin hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on nyt flunssa-aikaan liikkeellä runsaasti.

Influenssaepidemia voi olla pian huipussaan, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) STT:lle.

Epidemia on meneillään, ja tautitapauksia raportoidaan kaikkialla Suomessa, tartuntatautilääkäri Aurora Djupsjöbacka kertoi keskiviikkona.

Tilastoissa vuodenvaihteen tienoille osuu tavanomaisesti pieni notkahdus. Joulunpyhien aikaan ihmiset hakeutuvat vähemmän terveydenhuollon vastaanotoille, joten myöskään tautia ei testata arkiseen tahtiin.

– Tässä vaiheessa ei pysty sanomaan, onko tautihuippua saavutettu vai missä mennään, Djupsjöbacka arvioi.

Alkaneen vuoden tartuntamäärät ovat tavanomaiset ja tapauksia on runsaasti. Huippua jo hivotaan, sillä laboratoriovarmistettuja tapauksia on ollut yli tuhat viikossa. Runsaissa epidemioissa tartuntoja on voitu raportoida viikossa jopa kolmatta tuhatta.

Influenssakausi alkoi tavallista aikaisemmin Suomessa ja myös muualla Euroopassa. Influenssalle on tyypillistä, että kaudet vaihtelevat keskenään niin raportoitujen tautitapausten kuin ajankohdankin suhteen.

Korona, adeno ja rino – käsien pesu ehkäisee

Tartuntatautirekisteriin on raportoitu tasaisesti esimerkiksi covid-19-tapauksia sekä muita koronavirustartuntoja. Myös adeno- ja rinovirukset jylläävät ympäri maan.

– Tartuntatautirekisteri ja se, mitä testataan ovat vain osa todellisia tapauksia. Jos ihmiset sairastavat kotona eivätkä välttämättä käy testeissä, ei tule tietoon se taudinaiheuttaja, Djupsjöbacka kertoi.

Influenssalta ja sen jälkitaudeilta suojaavaa rokotetta suositellaan koko kauden ainakin riskiryhmiin kuuluville, kuten iäkkäille. Rokotussuojan syntyminen kestää noin kaksi viikkoa.

Tartuntatautilääkäri muistuttaa myös toisesta pätevästä keinosta monien virusten torjuntaan:

– Hyvä käsihygienia sekä yskimis- ja aivastamishygienia. Ja se, että sairastaa kotona, jos vointi sallii.