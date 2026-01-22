Poliisin operaatio herätti maanantaina huomiota Tuusulan Jokelassa. Nyt poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä ryöstöä.
Poliisi kertoo ryöstön uhrin soittaneen hätäkeskukseen sivullisen henkilön puhelimesta maanantaina päivällä. Henkilö kertoi tulleensa neljän ihmisen ryöstämäksi Jokelassa asunnossa Siljalantiellä. Poliisi tapasi uhrin Hyvinkäältä, jonne hänet oli kuljetettu sairaalan ensiapuun hoitoon.
– Poliisin partiot lähtivät tavoittamaan epäiltyjä Jokelasta, uhrin mainitsemasta osoitteesta. Tehtävälle varustauduttiin usean partion voimin, koska epäilty oli kertonut ryöstössä mahdollisesti käytetystä aseesta, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Niina Kolari.
Poliisin mukaan partiot herättivät iltapäivällä hämmennystä asuinalueella, mutta siitä ei virkavallan mukaan ollut syytä varoittaa etukäteen, sillä tehtävästä ei koitunut vaaraa ulkopuolisille henkilöille.
Poliisi kertoo turvanneensa omaa työturvallisuuttaan eristämällä alueen useilla partioillaan.
– Poliisin partio tavoitti Siljalantiellä sijaitsevasta asunnosta kaksi henkilöä ja mahdollisesti pahoinpitelyssä käytetyt tekovälineet. Mainittu ase osoittautui kuula-aseeksi. Poliisi on sittemmin tavoittanut myös kaksi muuta epäiltyä ja jatkaa asian esitutkintaa, Kolari kertoo.