Poliisi on käyttänyt etälamautinta pysäyttäessään tv-ryöstäjää Helsingissä.
Helsingin poliisi sai aseelliseen ryöstöön liittyvän hälytystehtävän tänään sunnuntaina kello 11.55 Etelä-Haagaan.
Alkutietojen takia poliisi lähetti paikalle useita partioita.
Poliisi otti kiinni kaksi ihmistä, joita molempia epäillään ryöstöstä.
Toisen heistä poliisi otti kiinni ulkona juoksemalla.
– Tehtävän luonteen takia poliisi käytti epäiltyyn etälamautinta tämän vaarallisen toiminnan pysäyttämiseksi, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Poliisin tietojen mukaan kaksi ihmistä oli mennyt kolmannen ihmisen asuntoon jatkoille. Aamulla porukan välille oli syntynyt riita, joka eteni ryöstöksi aseella uhkaamalla.
Kaikki osapuolet olivat poliisin arvion mukaan päihtyneitä.